Spectacle L’écrit des maux Places Bujault Melle

Melle

Spectacle L’écrit des maux

Places Bujault Le Metullum Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Nouveau spectacle de Jmi’Magine L’écrit des maux

Dans l’intimité d’une chambre, une rencontre inattendue prend vie celle d’une nièce et de sa tante.

Un face-à-face sensible, où se mêlent silences, émotions, souvenirs et non-dits.

À travers la danse, la musique et l’univers scénique, L’écrit des maux raconte la découverte de soi, l’exploration de l’identité, et le monde intérieur qui nous entoure.

Ce spectacle vous plonge dans un voyage émotionnel profond, où deux générations se frôlent, s’observent, se comprennent… jusqu’à créer un rapprochement aussi fragile qu’inimaginable.

Une œuvre intime, poétique et puissante, où chaque mouvement devient parole, et chaque tableau une page de vie.

Une expérience artistique immersive, humaine et bouleversante. .

Places Bujault Le Metullum Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 26 67 62 jmi’magine.asso@gmail.com

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English : Spectacle L’écrit des maux

L’événement Spectacle L’écrit des maux Melle a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pays Mellois