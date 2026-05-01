Melle

Festival Cinéma et Nature Discussion autour du film UNA CANCION PARA MI TIERRA

Metullum Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 18:00:00

fin : 2026-05-24 20:45:00

Date(s) :

2026-05-24

UNA CANCION PARA MI TIERRA de Mauricio Albornoz Iniesta (notre film Coup de Coeur) Ramiro Lezcano, professeur de musique dans une région rural d’Argentine, découvre avec effroi que des avions pulvérisent des pesticides près des écoles, mettant en danger la santé de ses élèves. En réponse, lui et les enfants composent des chansons pour dénoncer ce problème. .

Metullum Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr

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English : Festival Cinéma et Nature Discussion autour du film UNA CANCION PARA MI TIERRA

L’événement Festival Cinéma et Nature Discussion autour du film UNA CANCION PARA MI TIERRA Melle a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pays Mellois