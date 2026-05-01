Melle

Festival Cinéma et Nature Rencontre avec la réalisatrice du film IN TERRA

Metullum Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 18:00:00

fin : 2026-05-25 20:45:00

Date(s) :

2026-05-25

IN TERRA de Leïla Migault

L’eau ruisselle, creuse, façonne la roche et laisse place à un univers fascinant les grottes. Ces mondes plongés dans le noir font souvent peur, et pourtant il suffit d’allumer la lumière, de regarder et d’écouter. Ils sont en fait plein de vie et leur beauté est incomparable. Malheureusement, depuis quelques années, le manque d’eau se fait ressentir dans les profondeurs de la terre. .

Metullum Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr

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English : Festival Cinéma et Nature Rencontre avec la réalisatrice du film IN TERRA

L’événement Festival Cinéma et Nature Rencontre avec la réalisatrice du film IN TERRA Melle a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pays Mellois