Soirée électro/Euphonic Bazar Melle

Soirée électro/Euphonic Bazar

Café du Boulevard Melle Deux-Sèvres

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Le collectif Néo Aquitain de DJ’s remet le couvert pour une nouvelle saison électronique ! Rejoignez-le sous la verrière du Café du Boulevard pour bouncer au son des basses dans une ambiance Club-bin’da House ! Techno, Trance, Drum’n’Bass, Acid, Melodic… Il y en aura pour tout le monde !

LIEU Café du Boulevard

TARIF Participation libre

Le Café propose de la restauration, pensez à réserver !

05 49 27 01 28 .

Café du Boulevard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 28

