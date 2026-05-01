Festival Cinéma et Nature #3 Melle
Festival Cinéma et Nature #3 Melle vendredi 22 mai 2026.
Melle
Festival Cinéma et Nature #3
Metullum Place Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-25 23:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Au programme de cette 3e édition du Festival Cinéma et Nature
– L’Arbre à Contes, à voir dès 5 ans
– Amour Apocalypse, de la réalisatrice canadienne Anne Emond
– Auprès de ma bouse, de Manon et Patrick Luneau à voir dès 8 ans
– Una cancion para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta
– In Terra de Leïla Migault
– Exposition photo de Sandrine Octeau .
Metullum Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr
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English : Festival Cinéma et Nature #3
L’événement Festival Cinéma et Nature #3 Melle a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Melle (Deux-Sèvres)
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- Journée « Déplace-toi à vélo » à Melle, Melle, Melle 20 mai 2026
- Exposition photo Sandrine Octeau Melle 22 mai 2026
- Soirée Jazz au Boul Le Jazz dans tous ses états ! Melle 22 mai 2026
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