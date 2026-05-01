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Festival Cinéma et Nature #3 Melle

Festival Cinéma et Nature #3 Melle

Festival Cinéma et Nature #3 Melle vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Metullum Place Bujault

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Melle

Festival Cinéma et Nature #3

Metullum Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-25 23:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Au programme de cette 3e édition du Festival Cinéma et Nature

– L’Arbre à Contes, à voir dès 5 ans
– Amour Apocalypse, de la réalisatrice canadienne Anne Emond
– Auprès de ma bouse, de Manon et Patrick Luneau à voir dès 8 ans
– Una cancion para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta
– In Terra de Leïla Migault
– Exposition photo de Sandrine Octeau   .

Metullum Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83  lemelies.melle@orange.fr

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English : Festival Cinéma et Nature #3

L’événement Festival Cinéma et Nature #3 Melle a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pays Mellois

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