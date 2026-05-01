Melle

Festival Cinéma et Nature Atelier autour du film L’ARBRE A CONTES

Metullum Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 14:45:00

fin : 2026-05-25 16:30:00

Date(s) :

2026-05-25

L’ARBRE A CONTES programme de court-métrages à voir dès 5 ans.

Trois petites histoires, trois personnages qui ont des relations différentes avec les arbres, mais chacun à sa manière va apprendre que la nature sait se montrer généreuse si on sait prendre soin d’elle. .

Metullum Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr

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English : Festival Cinéma et Nature Atelier autour du film L’ARBRE A CONTES

L’événement Festival Cinéma et Nature Atelier autour du film L’ARBRE A CONTES Melle a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pays Mellois