Festival Cinéma et Nature Atelier autour du film L’ARBRE A CONTES Melle
Festival Cinéma et Nature Atelier autour du film L’ARBRE A CONTES Melle lundi 25 mai 2026.
Melle
Festival Cinéma et Nature Atelier autour du film L’ARBRE A CONTES
Metullum Place Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 14:45:00
fin : 2026-05-25 16:30:00
Date(s) :
2026-05-25
L’ARBRE A CONTES programme de court-métrages à voir dès 5 ans.
Trois petites histoires, trois personnages qui ont des relations différentes avec les arbres, mais chacun à sa manière va apprendre que la nature sait se montrer généreuse si on sait prendre soin d’elle. .
Metullum Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr
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English : Festival Cinéma et Nature Atelier autour du film L’ARBRE A CONTES
L’événement Festival Cinéma et Nature Atelier autour du film L’ARBRE A CONTES Melle a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pays Mellois
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