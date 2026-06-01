Saint-Pardoux-Soutiers

Audition du Club Mazièrios

15 rue des 4 Mares Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Audition des élèves du club musical Maziérois. .

15 rue des 4 Mares Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 26 17 26

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English : Audition du Club Mazièrios

L’événement Audition du Club Mazièrios Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Val de Gâtine