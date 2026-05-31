Faites de la musique !, Espace Multi-Acitivité, Saint-Pardoux-Soutiers
Faites de la musique !, Espace Multi-Acitivité, Saint-Pardoux-Soutiers dimanche 21 juin 2026.
Faites de la musique ! 21 et 22 juin Espace Multi-Acitivité Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-22T00:00:00+02:00 – 2026-06-22T01:00:00+02:00
13 scènes, plus de 200 musiciens et 150 bénévoles sont attendus pour la prochaine édition de la Fête de la musique à Saint-Pardoux-Soutiers !
Espace Multi-Acitivité Impasse du stade Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Saint-Pardoux Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Parc Public intergénérationnel Parking à proximité
13 scènes, plus de 200 musiciens et 150 bénévoles sont attendus pour la prochaine édition de la Fête de la musique à Saint-Pardoux-Soutiers !
© Illustration : Maguelone du Fou
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