Portes ouvertes Académie Sportive des Bunny’s Saint-Pardoux-Soutiers
Portes ouvertes Académie Sportive des Bunny’s Saint-Pardoux-Soutiers lundi 1 juin 2026.
Saint-Pardoux-Soutiers
Portes ouvertes Académie Sportive des Bunny’s
Salle du foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 10:20:00
fin : 2026-06-30 11:30:00
Date(s) :
2026-06-01
L’Académie Sportive vous donne rendez-vous pour ses portes ouvertes tout le mois de juin pour l’ouverture du micro basket pour les 3-5 ans. .
Salle du foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 16 29 53 assps@outlook.fr
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English : Portes ouvertes Académie Sportive des Bunny’s
L’événement Portes ouvertes Académie Sportive des Bunny’s Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine