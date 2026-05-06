Saint-Pardoux-Soutiers

Portes ouvertes Académie Sportive des Bunny’s

Salle du foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 10:20:00

fin : 2026-06-30 11:30:00

Date(s) :

2026-06-01

L’Académie Sportive vous donne rendez-vous pour ses portes ouvertes tout le mois de juin pour l’ouverture du micro basket pour les 3-5 ans. .

Salle du foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 16 29 53 assps@outlook.fr

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English : Portes ouvertes Académie Sportive des Bunny’s

L’événement Portes ouvertes Académie Sportive des Bunny’s Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine