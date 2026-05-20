Exposition photos Maison du bourg Saint-Pardoux-Soutiers

Saint-Pardoux-Soutiers

Exposition photos

Maison du bourg 1-3 route Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-10

A Saint-Pardoux-Soutiers, durant la saison estivale les expositions de photographies s’enchaînent ainsi que les vernissages. .

Maison du bourg 1-3 route Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine michelparadinas@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition photos Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Val de Gâtine