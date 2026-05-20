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Exposition photos Maison du bourg Saint-Pardoux-Soutiers

Exposition photos Maison du bourg Saint-Pardoux-Soutiers

Exposition photos Maison du bourg Saint-Pardoux-Soutiers lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Maison du bourg

Adresse : 1-3 route Val de Flore

Ville : 79310 Saint-Pardoux-Soutiers

Département : Deux-Sèvres

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Saint-Pardoux-Soutiers

Exposition photos

Maison du bourg 1-3 route Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-10

A Saint-Pardoux-Soutiers, durant la saison estivale les expositions de photographies s’enchaînent ainsi que les vernissages.   .

Maison du bourg 1-3 route Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   michelparadinas@orange.fr

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L’événement Exposition photos Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Val de Gâtine

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