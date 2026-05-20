Exposition photos Maison du bourg Saint-Pardoux-Soutiers
Exposition photos Maison du bourg Saint-Pardoux-Soutiers lundi 6 juillet 2026.
Saint-Pardoux-Soutiers
Exposition photos
Maison du bourg 1-3 route Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-10
A Saint-Pardoux-Soutiers, durant la saison estivale les expositions de photographies s’enchaînent ainsi que les vernissages. .
Maison du bourg 1-3 route Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine michelparadinas@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition photos Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Val de Gâtine
À voir aussi à Saint-Pardoux-Soutiers (Deux-Sèvres)
- Chantiers participatifs Saint-Pardoux-Soutiers 23 mai 2026
- Soirée de Printemps Salle des fêtes de Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers 30 mai 2026
- Randonnée pédestre Parking de la Douve Saint-Pardoux-Soutiers 31 mai 2026
- Portes ouvertes Académie Sportive des Bunny’s Saint-Pardoux-Soutiers 1 juin 2026
- Festival Ah ? Cirque Saint-Pardoux-Soutiers 6 juin 2026