Foyer Ephémère soirée 11-15 ans Local des jeunes Saint-Pardoux-Soutiers

Saint-Pardoux-Soutiers

Foyer Ephémère soirée 11-15 ans

Local des jeunes 19 Grand Rue Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 21:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Le Csc Les Unis Vers et la municipalité organisent une soirée éphémère. .

Local des jeunes 19 Grand Rue Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 13 58 03 jeunesse.luv@csc79.org

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English : Foyer Ephémère soirée 11-15 ans

L’événement Foyer Ephémère soirée 11-15 ans Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine