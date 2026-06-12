Foyer Ephémère soirée 11-15 ans Local des jeunes Saint-Pardoux-Soutiers
Foyer Ephémère soirée 11-15 ans Local des jeunes Saint-Pardoux-Soutiers vendredi 19 juin 2026.
Saint-Pardoux-Soutiers
Foyer Ephémère soirée 11-15 ans
Local des jeunes 19 Grand Rue Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19 21:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Le Csc Les Unis Vers et la municipalité organisent une soirée éphémère. .
Local des jeunes 19 Grand Rue Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 13 58 03 jeunesse.luv@csc79.org
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English : Foyer Ephémère soirée 11-15 ans
L’événement Foyer Ephémère soirée 11-15 ans Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine
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