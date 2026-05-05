Aventure forestière il était une fois la forêt du Val de Flore Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers

Saint-Pardoux-Soutiers

Aventure forestière il était une fois la forêt du Val de Flore

Soutiers 12 route du Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Il était une fois la forêt du Val de Flore…Le jardinier-animateur fera parler la forêt et dévoilera la fabuleuse richesse des lieux, une véritable aventure forestière ! .

Soutiers 12 route du Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 88 67 21

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English : Aventure forestière il était une fois la forêt du Val de Flore

L’événement Aventure forestière il était une fois la forêt du Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Val de Gâtine