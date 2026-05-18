Saint-Pardoux-Soutiers

Festival Ah ? Cirque

Salle multi-activités Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

24éme édition Festival Ah ?

Cirque proposé par le réseau RE-Sources, le grincement du liège. .

Salle multi-activités Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 ahsaison.festival@gmail.com

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English : Festival Ah ? Cirque

L’événement Festival Ah ? Cirque Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-18 par CC Val de Gâtine