Festival Ah ? Cirque Saint-Pardoux-Soutiers
Festival Ah ? Cirque Saint-Pardoux-Soutiers samedi 6 juin 2026.
Saint-Pardoux-Soutiers
Festival Ah ? Cirque
Salle multi-activités Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
24éme édition Festival Ah ?
Cirque proposé par le réseau RE-Sources, le grincement du liège. .
Salle multi-activités Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 ahsaison.festival@gmail.com
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English : Festival Ah ? Cirque
L’événement Festival Ah ? Cirque Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-18 par CC Val de Gâtine
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