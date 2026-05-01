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Randonnée pédestre Parking de la Douve Saint-Pardoux-Soutiers

Randonnée pédestre Parking de la Douve Saint-Pardoux-Soutiers

Randonnée pédestre Parking de la Douve Saint-Pardoux-Soutiers dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Parking de la Douve

Adresse : Château-Bourdin

Ville : 79310 Saint-Pardoux-Soutiers

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Saint-Pardoux-Soutiers

Randonnée pédestre

Parking de la Douve Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:30:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

L’association SOLIPAAM organise une randonnée pédestre . Accessible à tous, passage sur chemins privés, inaccessibles en temps normal, gentiment ouverts par les propriétaires.   .

Parking de la Douve Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 90 37 83  solipaam@gmail.com

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English :

L’événement Randonnée pédestre Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Val de Gâtine

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