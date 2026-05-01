Randonnée pédestre Parking de la Douve Saint-Pardoux-Soutiers
Randonnée pédestre Parking de la Douve Saint-Pardoux-Soutiers dimanche 31 mai 2026.
Saint-Pardoux-Soutiers
Randonnée pédestre
Parking de la Douve Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
L’association SOLIPAAM organise une randonnée pédestre . Accessible à tous, passage sur chemins privés, inaccessibles en temps normal, gentiment ouverts par les propriétaires. .
Parking de la Douve Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 90 37 83 solipaam@gmail.com
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English :
L’événement Randonnée pédestre Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Val de Gâtine
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