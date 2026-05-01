Randonnée pédestre Parking de la Douve Saint-Pardoux-Soutiers

Saint-Pardoux-Soutiers

Randonnée pédestre

Parking de la Douve Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

L’association SOLIPAAM organise une randonnée pédestre . Accessible à tous, passage sur chemins privés, inaccessibles en temps normal, gentiment ouverts par les propriétaires. .

Parking de la Douve Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 90 37 83 solipaam@gmail.com

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English :

L’événement Randonnée pédestre Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Val de Gâtine