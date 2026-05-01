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Chantiers participatifs Saint-Pardoux-Soutiers

Chantiers participatifs Saint-Pardoux-Soutiers

Chantiers participatifs Saint-Pardoux-Soutiers samedi 23 mai 2026.

Adresse : Mairie

Ville : 79310 Saint-Pardoux-Soutiers

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Saint-Pardoux-Soutiers

Chantiers participatifs

Mairie Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:30:00
fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :
2026-05-23 2026-06-13

La commune organise régulièrement des Chantiers Participatifs .
Embellissement et entretien des chemins et sentiers communaux tout en partageant un temps convivial avec des casse-croutes fournis par la commune.   .

Mairie Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 63 41 85 

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English : Chantiers participatifs

L’événement Chantiers participatifs Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-19 par CC Val de Gâtine

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