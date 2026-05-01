Soirée de Printemps Salle des fêtes de Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers

Saint-Pardoux-Soutiers

Soirée de Printemps

Salle des fêtes de Soutiers 1 place du Presbytère Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Une belle soirée conviviale au profit des enfants locaux en situation de handicap et de leurs familles .

Musique live et repas. .

Salle des fêtes de Soutiers 1 place du Presbytère Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine fundraisingav@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée de Printemps

L’événement Soirée de Printemps Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine