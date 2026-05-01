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Soirée de Printemps Salle des fêtes de Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers

Soirée de Printemps Salle des fêtes de Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers

Soirée de Printemps Salle des fêtes de Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Soutiers

Adresse : 1 place du Presbytère

Ville : 79310 Saint-Pardoux-Soutiers

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Saint-Pardoux-Soutiers

Soirée de Printemps

Salle des fêtes de Soutiers 1 place du Presbytère Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Une belle soirée conviviale au profit des enfants locaux en situation de handicap et de leurs familles .
Musique live et repas.   .

Salle des fêtes de Soutiers 1 place du Presbytère Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   fundraisingav@outlook.com

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English : Soirée de Printemps

L’événement Soirée de Printemps Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine

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