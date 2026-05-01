Soirée de Printemps Salle des fêtes de Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers
Soirée de Printemps Salle des fêtes de Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers samedi 30 mai 2026.
Saint-Pardoux-Soutiers
Soirée de Printemps
Salle des fêtes de Soutiers 1 place du Presbytère Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Une belle soirée conviviale au profit des enfants locaux en situation de handicap et de leurs familles .
Musique live et repas. .
Salle des fêtes de Soutiers 1 place du Presbytère Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine fundraisingav@outlook.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée de Printemps
L’événement Soirée de Printemps Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine