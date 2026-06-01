Le Jazz Bat la Campagne Green’z et Principles of joy Moncoutant-sur-Sèvre
Le Jazz Bat la Campagne Green’z et Principles of joy Moncoutant-sur-Sèvre vendredi 12 juin 2026.
Moncoutant-sur-Sèvre
Le Jazz Bat la Campagne Green’z et Principles of joy
Place de le Mairie Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Dans le cadre du festival Le Jazz bat la campagne, venez vivre une soirée musicale exceptionnelle avec Green’z et Principles Of Joy. .
Place de le Mairie Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 60 44 mairie@moncoutantsursevre.fr
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English : Le Jazz Bat la Campagne Green’z et Principles of joy
L’événement Le Jazz Bat la Campagne Green’z et Principles of joy Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bocage Bressuirais
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