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Le Jazz Bat la Campagne Green’z et Principles of joy Moncoutant-sur-Sèvre

Le Jazz Bat la Campagne Green’z et Principles of joy Moncoutant-sur-Sèvre

Le Jazz Bat la Campagne Green’z et Principles of joy Moncoutant-sur-Sèvre vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Place de le Mairie

Ville : 79320 Moncoutant-sur-Sèvre

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Moncoutant-sur-Sèvre

Le Jazz Bat la Campagne Green’z et Principles of joy

Place de le Mairie Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Dans le cadre du festival Le Jazz bat la campagne, venez vivre une soirée musicale exceptionnelle avec Green’z et Principles Of Joy.   .

Place de le Mairie Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 60 44  mairie@moncoutantsursevre.fr

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English : Le Jazz Bat la Campagne Green’z et Principles of joy

L’événement Le Jazz Bat la Campagne Green’z et Principles of joy Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bocage Bressuirais

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