Moncoutant-sur-Sèvre

Fête de la musique Moncoutant-sur-Sèvre

Place de l’Hôtel de Ville Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique avec Les Mal’barrés, GPS, Mathildika et 3 Gars 1 Fille.

Buvette et restauration sur place. .

Place de l’Hôtel de Ville Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 91 13 84 moncoudjoie@gmail.com

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English : Fête de la musique Moncoutant-sur-Sèvre

L’événement Fête de la musique Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bocage Bressuirais