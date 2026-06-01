Fête de la musique Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre
Fête de la musique Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre samedi 20 juin 2026.
Moncoutant-sur-Sèvre
Fête de la musique Moncoutant-sur-Sèvre
Place de l’Hôtel de Ville Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 02:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique avec Les Mal’barrés, GPS, Mathildika et 3 Gars 1 Fille.
Buvette et restauration sur place. .
Place de l’Hôtel de Ville Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 91 13 84 moncoudjoie@gmail.com
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English : Fête de la musique Moncoutant-sur-Sèvre
L’événement Fête de la musique Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bocage Bressuirais
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