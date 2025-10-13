Cirque en paysage Clan Cabane Moncoutant-sur-Sèvre
Cirque en paysage Clan Cabane Moncoutant-sur-Sèvre vendredi 19 juin 2026.
Cirque en paysage Clan Cabane
Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Avec leurs trampolines et leurs grandes planches de bois, les circassiens du Clan Cabane invente un terrain de jeu, un abri éphémère ou une zone à défendre pleine de rebondissements ! Ils créent des cabanes évoluant au gré de leurs usages et des défis qu’ils se lancent et les habitent avec légèreté, prise de risque joyeuse, humour et virtuosité.
À partir de 6 ans. .
Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr
English : Cirque en paysage Clan Cabane
German : Cirque en paysage Clan Cabane
Italiano :
Espanol : Cirque en paysage Clan Cabane
L’événement Cirque en paysage Clan Cabane Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Bocage Bressuirais