Cirque en paysage Clan Cabane Moncoutant-sur-Sèvre

Cirque en paysage Clan Cabane

Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Avec leurs trampolines et leurs grandes planches de bois, les circassiens du Clan Cabane invente un terrain de jeu, un abri éphémère ou une zone à défendre pleine de rebondissements ! Ils créent des cabanes évoluant au gré de leurs usages et des défis qu’ils se lancent et les habitent avec légèreté, prise de risque joyeuse, humour et virtuosité.

À partir de 6 ans. .

Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

Italiano :

