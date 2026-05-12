Soirée karaoké Ecolien Moncoutant-sur-Sèvre
Soirée karaoké Ecolien Moncoutant-sur-Sèvre vendredi 3 juillet 2026.
Moncoutant-sur-Sèvre
Soirée karaoké
Ecolien 15 rue de la mairie Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Soirée karaoké animée par Titof Animation (blind test, danse, karaoké), avec restauration sur place.
Prix libre. .
Ecolien 15 rue de la mairie Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 75 60 57
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English :
L’événement Soirée karaoké Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Bocage Bressuirais
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