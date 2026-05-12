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Soirée karaoké Ecolien Moncoutant-sur-Sèvre

Soirée karaoké Ecolien Moncoutant-sur-Sèvre

Soirée karaoké Ecolien Moncoutant-sur-Sèvre vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Ecolien

Adresse : 15 rue de la mairie

Ville : 79320 Moncoutant-sur-Sèvre

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Moncoutant-sur-Sèvre

Soirée karaoké

Ecolien 15 rue de la mairie Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Soirée karaoké animée par Titof Animation (blind test, danse, karaoké), avec restauration sur place.
Prix libre.   .

Ecolien 15 rue de la mairie Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 75 60 57 

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English :

L’événement Soirée karaoké Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Bocage Bressuirais

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