Soirée La Guinguette d’Odette au Domaine des Sablières Domaine des Sablières Moncoutant-sur-Sèvre lundi 13 juillet 2026.

Moncoutant-sur-Sèvre

Soirée La Guinguette d’Odette au Domaine des Sablières

Domaine des Sablières 4 La Sablière Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

5ᵉ édition de la Guinguette d’Odette.

Préparez-vous pour une soirée festive et conviviale dans une ambiance guinguette.

Au programme

Live du groupe Plage Arrière

Animation déjantée avec la fanfare Les Musiciens en Folie

DJ Set Max & XL pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit

Restauration sur place à partir de 18h00.

Camping gratuit disponible sur place. .

Domaine des Sablières 4 La Sablière Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 55 41 72 domainedessablieres@gmail.com

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English : Soirée La Guinguette d’Odette au Domaine des Sablières

L’événement Soirée La Guinguette d’Odette au Domaine des Sablières Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Bocage Bressuirais