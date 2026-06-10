Soirée La Guinguette d’Odette au Domaine des Sablières Domaine des Sablières Moncoutant-sur-Sèvre
Soirée La Guinguette d’Odette au Domaine des Sablières Domaine des Sablières Moncoutant-sur-Sèvre lundi 13 juillet 2026.
Moncoutant-sur-Sèvre
Soirée La Guinguette d’Odette au Domaine des Sablières
Domaine des Sablières 4 La Sablière Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
5ᵉ édition de la Guinguette d’Odette.
Préparez-vous pour une soirée festive et conviviale dans une ambiance guinguette.
Au programme
Live du groupe Plage Arrière
Animation déjantée avec la fanfare Les Musiciens en Folie
DJ Set Max & XL pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit
Restauration sur place à partir de 18h00.
Camping gratuit disponible sur place. .
Domaine des Sablières 4 La Sablière Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 55 41 72 domainedessablieres@gmail.com
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English : Soirée La Guinguette d’Odette au Domaine des Sablières
L’événement Soirée La Guinguette d’Odette au Domaine des Sablières Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Bocage Bressuirais
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