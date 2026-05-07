Bibliothèque ambulante La pause festive Moncoutant-sur-Sèvre
Bibliothèque ambulante La pause festive Moncoutant-sur-Sèvre jeudi 25 juin 2026.
Moncoutant-sur-Sèvre
Bibliothèque ambulante La pause festive
Parc du château Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 17:00:00
fin : 2026-06-25 19:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Les livres s’évadent et les bibliothèques prennent leur quartier d’été. Venez vous détendre en profitant de la bibliothèque hors les murs.
Tout public. .
Parc du château Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr
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English : Bibliothèque ambulante La pause festive
L’événement Bibliothèque ambulante La pause festive Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Bocage Bressuirais
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