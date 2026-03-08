Marché estival de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre

Marché estival de Pescalis

Site de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Début : 2026-06-14

fin : 2026-07-19

2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06

Marché des producteurs, avec animations, tous les dimanches estivaux sur le site de Pescalis à Moncoutant-sur-Sèvre. Possibilité de se restaurer sur place. .

Site de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 21 62

