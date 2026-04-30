Soirée cocktail ATM MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE Moncoutant-sur-Sèvre
Soirée cocktail ATM MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE Moncoutant-sur-Sèvre vendredi 5 juin 2026.
Moncoutant-sur-Sèvre
Soirée cocktail ATM
MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE Ecolien Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Les ATM (Les Trailers Motivés) vous invitent à une soirée conviviale et festive.
Au programme Concert live, ambiance musicale, foodtruck et bar à cocktails sur place. .
MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE Ecolien Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 96 03 30 asso.trailers.motives@gmail.com
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English : Soirée cocktail ATM
L’événement Soirée cocktail ATM Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bocage Bressuirais
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