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Soirée cocktail ATM MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE Moncoutant-sur-Sèvre

Soirée cocktail ATM MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE Moncoutant-sur-Sèvre

Soirée cocktail ATM MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE Moncoutant-sur-Sèvre vendredi 5 juin 2026.

Lieu : MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE

Adresse : Ecolien

Ville : 79320 Moncoutant-sur-Sèvre

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Moncoutant-sur-Sèvre

Soirée cocktail ATM

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE Ecolien Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Les ATM (Les Trailers Motivés) vous invitent à une soirée conviviale et festive.
Au programme Concert live, ambiance musicale, foodtruck et bar à cocktails sur place.   .

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE Ecolien Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 96 03 30  asso.trailers.motives@gmail.com

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English : Soirée cocktail ATM

L’événement Soirée cocktail ATM Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bocage Bressuirais

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