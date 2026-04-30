Soirée cocktail ATM MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE Moncoutant-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Soirée cocktail ATM

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE Ecolien Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Les ATM (Les Trailers Motivés) vous invitent à une soirée conviviale et festive.

Au programme Concert live, ambiance musicale, foodtruck et bar à cocktails sur place. .

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE Ecolien Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 96 03 30 asso.trailers.motives@gmail.com

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English : Soirée cocktail ATM

L’événement Soirée cocktail ATM Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bocage Bressuirais