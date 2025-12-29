Atelier De fil en aiguille Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre
Atelier De fil en aiguille mercredi 27 mai 2026.
Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre
Boissons chaudes, papotages et cliquetis d’aiguilles tricot, crochet, broderie… tout est permis. Que vous soyez novice ou expert, vous êtes bienvenu avec votre matériel ou celui que vous emprunterez aux bibliothécaires. Avis aux cuisiniers pour un petit buffet à partager !
À partir de 8 ans, réservation conseillée. .
+33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr
