Atelier De fil en aiguille Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre

Atelier De fil en aiguille

Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Boissons chaudes, papotages et cliquetis d’aiguilles tricot, crochet, broderie… tout est permis. Que vous soyez novice ou expert, vous êtes bienvenu avec votre matériel ou celui que vous emprunterez aux bibliothécaires. Avis aux cuisiniers pour un petit buffet à partager !

À partir de 8 ans, réservation conseillée. .

Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr

