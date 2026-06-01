Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant Moncoutant-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre

Moncoutant Avenue du Maréchal Juin Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-06-27

Pour cette 15 ème édition du Festival Photographique, exposition à ciel ouvert dans le centre-ville de Moncoutant-sur-Sèvre, l’invité d’honneur est Olivier Muhlhoff.

-Le 27/06 à 15 h, vernissage

-Le 28/06 à 15 h 30, rencontre avec l’invité d’honneur Olivier Muhlhoff

-Le 11/07 à 15 h 30, rencontre avec Dominique Drouet

-Le 29/08 à 15 h30, rencontre avec Christian Thibaud

-Le 26/09 à 15 h 30, rencontre avec Tristan Bessière

Des visites guidées sont organisées tous les samedis en juillet et août, à 15 h 30, rendez-vous devant le château de Genève. Inscription sur billetweb.fr. .

Moncoutant Avenue du Maréchal Juin Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festivalphotomoncoutant@gmail.com

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English : Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre

L’événement Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bocage Bressuirais