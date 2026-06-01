Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant Moncoutant-sur-Sèvre
Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant Moncoutant-sur-Sèvre samedi 27 juin 2026.
Moncoutant-sur-Sèvre
Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre
Moncoutant Avenue du Maréchal Juin Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-06-27
Pour cette 15 ème édition du Festival Photographique, exposition à ciel ouvert dans le centre-ville de Moncoutant-sur-Sèvre, l’invité d’honneur est Olivier Muhlhoff.
-Le 27/06 à 15 h, vernissage
-Le 28/06 à 15 h 30, rencontre avec l’invité d’honneur Olivier Muhlhoff
-Le 11/07 à 15 h 30, rencontre avec Dominique Drouet
-Le 29/08 à 15 h30, rencontre avec Christian Thibaud
-Le 26/09 à 15 h 30, rencontre avec Tristan Bessière
Des visites guidées sont organisées tous les samedis en juillet et août, à 15 h 30, rendez-vous devant le château de Genève. Inscription sur billetweb.fr. .
Moncoutant Avenue du Maréchal Juin Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festivalphotomoncoutant@gmail.com
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English : Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre
L’événement Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bocage Bressuirais
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