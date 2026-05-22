Rencontre d’auteur Les animaux, super-héros Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre
Rencontre d’auteur Les animaux, super-héros Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre mardi 7 juillet 2026.
Moncoutant-sur-Sèvre
Rencontre d’auteur Les animaux, super-héros
Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Dans cet atelier, Emmanuelle Tchoukriel, l’illustratrice de l’album “Vivre”, te propose quelques créations graphiques. À toi d’illustrer cette nature extraordinaire !
À partir de 6 ans, sur réservation. .
Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr
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English : Rencontre d’auteur Les animaux, super-héros
L’événement Rencontre d’auteur Les animaux, super-héros Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Bocage Bressuirais
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