Rencontre d’auteur Les animaux, super-héros Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Rencontre d’auteur Les animaux, super-héros

Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Dans cet atelier, Emmanuelle Tchoukriel, l’illustratrice de l’album “Vivre”, te propose quelques créations graphiques. À toi d’illustrer cette nature extraordinaire !

À partir de 6 ans, sur réservation. .

Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr

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English : Rencontre d’auteur Les animaux, super-héros

L’événement Rencontre d’auteur Les animaux, super-héros Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Bocage Bressuirais