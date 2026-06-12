12 km de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre
12 km de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre mardi 14 juillet 2026.
Moncoutant-sur-Sèvre
12 km de Pescalis
Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
34 ème édition des 12 km de Pescalis.
Au programme:
8 h Retrait des dossards
9 h Animation Enfant Distance de 700m
Pour les enfants âgés de 7 à 11 ans (inscriptions gratuites sur place possibles)
9 h 15 Animation Enfant Distance de 1800m
Pour les enfants âgés de 12 à 15 ans (inscriptions gratuites sur place possibles)
9 h 30 -6 km limité à 150 places (7 €, Inscriptions en ligne uniquement)
9 h 35 12 km limité à 349 places (12€, Inscriptions en ligne uniquement) .
Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine trailersmoncoutant@gmail.com
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English : 12 km de Pescalis
L’événement 12 km de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais
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