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Marché nocturne Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre

Marché nocturne Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre

Marché nocturne Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Site de Pescalis
Ville
79320 Moncoutant-sur-Sèvre
Département
Deux-Sèvres
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Moncoutant-sur-Sèvre

Marché nocturne Pescalis

Site de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:30:00
fin : 2026-07-14 22:30:00

Date(s) :
2026-07-14

Marché nocturne sur le site de Pescalis, avec créateurs et stands gourmands.   .

Site de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 60 44  mairie@moncoutantsursevre.fr

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English : Marché nocturne Pescalis

L’événement Marché nocturne Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Bocage Bressuirais

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