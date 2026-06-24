Moncoutant-sur-Sèvre

Marché nocturne Pescalis

Site de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:30:00

fin : 2026-07-14 22:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Marché nocturne sur le site de Pescalis, avec créateurs et stands gourmands. .

Site de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 60 44 mairie@moncoutantsursevre.fr

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English : Marché nocturne Pescalis

L’événement Marché nocturne Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Bocage Bressuirais