Marché nocturne Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre
Marché nocturne Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre mardi 14 juillet 2026.
Moncoutant-sur-Sèvre
Marché nocturne Pescalis
Site de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:30:00
fin : 2026-07-14 22:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Marché nocturne sur le site de Pescalis, avec créateurs et stands gourmands. .
Site de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 60 44 mairie@moncoutantsursevre.fr
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English : Marché nocturne Pescalis
L’événement Marché nocturne Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Bocage Bressuirais
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