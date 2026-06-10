Fête nationale du 14 juillet Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre
Fête nationale du 14 juillet Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre mardi 14 juillet 2026.
Moncoutant-sur-Sèvre
Fête nationale du 14 juillet Moncoutant-sur-Sèvre
Site de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fête du 14 juillet à Pescalis.
Dès 9 h 30 à Pescalis, Les Trailers de Moncoutant lancent les festivités avec les courses de 6 et 12 km de Pescalis.
À 14h, un concours de pétanque sera proposé au boulodrome de Moncoutant.
À partir de 20h sur le Site de Pescalis, place à une soirée du 14 juillet pas comme les autres avec Mademoiselle Orchestra. Ces 7 musiciennes survitaminées vous embarqueront dans un spectacle explosif mêlant fanfare, théâtre burlesque et mise en scène haute en couleur.
Et pour clôturer cette journée, l’incontournable feu d’artifice à 23h sur le site de Pescalis.
Buvette, restauration et foodtruck sur place. .
Site de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 60 44 mairie@moncoutantsursevre.fr
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English : Fête nationale du 14 juillet Moncoutant-sur-Sèvre
L’événement Fête nationale du 14 juillet Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Bocage Bressuirais
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