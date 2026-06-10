Moncoutant-sur-Sèvre

Fête nationale du 14 juillet Moncoutant-sur-Sèvre

Site de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fête du 14 juillet à Pescalis.

Dès 9 h 30 à Pescalis, Les Trailers de Moncoutant lancent les festivités avec les courses de 6 et 12 km de Pescalis.

À 14h, un concours de pétanque sera proposé au boulodrome de Moncoutant.

À partir de 20h sur le Site de Pescalis, place à une soirée du 14 juillet pas comme les autres avec Mademoiselle Orchestra. Ces 7 musiciennes survitaminées vous embarqueront dans un spectacle explosif mêlant fanfare, théâtre burlesque et mise en scène haute en couleur.

Et pour clôturer cette journée, l’incontournable feu d’artifice à 23h sur le site de Pescalis.

Buvette, restauration et foodtruck sur place. .

Site de Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 60 44 mairie@moncoutantsursevre.fr

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English : Fête nationale du 14 juillet Moncoutant-sur-Sèvre

L’événement Fête nationale du 14 juillet Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Bocage Bressuirais