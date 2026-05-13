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Symposium Paléontologique Saint-Maixent-l’École

Symposium Paléontologique Saint-Maixent-l’École

Symposium Paléontologique Saint-Maixent-l’École vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 60 Avenue Gambetta

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Symposium Paléontologique

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

A l’occasion de l’inauguration du musée paléontologique de Nanteuil

18h30 Conférence grand public sur les connaissances relatives à la paléontologie jurassique régionale, nationale et européenne.

19h45 Concert de Joanne McIver & Christophe Saunière (musique celtique)   .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   pierre_lacroix@club-internet.fr

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English : Symposium Paléontologique

L’événement Symposium Paléontologique Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre

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