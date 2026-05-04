Vide-grenier du SASM Basket Saint-Maixent-l’École
Vide-grenier du SASM Basket Saint-Maixent-l’École dimanche 14 juin 2026.
Saint-Maixent-l’École
Vide-grenier du SASM Basket
Place Denfert Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
VIDE-GRENIER DU SASM BASKET
Le club organise son grand vide-grenier le dimanche 14 Juin, sur la Place Denfert.
Venez flâner entre les stands, dénicher des bonnes affaires et partager un moment convivial avec toute la communauté du SASM Basket.
Buvette et restauration sur place.
2 € le mètre
Infos & réservations 06 81 03 59 35 .
Place Denfert Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 03 59 35
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English : Vide-grenier du SASM Basket
L’événement Vide-grenier du SASM Basket Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Haut Val De Sèvre
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