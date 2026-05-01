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Course la festive + soirée concert Saint-Maixent-l’École

Course la festive + soirée concert Saint-Maixent-l’École

Course la festive + soirée concert Saint-Maixent-l’École vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Rue Garran de Balzan

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Course la festive + soirée concert

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Course afterwork de 5 kms (inscription de 10 €)

Soirée concert gratuit Duo P&P, Wazoo, DJ Edition anniversaire 10 ans RUN !   .

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Course la festive + soirée concert Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Haut Val De Sèvre

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