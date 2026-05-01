Saint-Maixent-l’École

Course la festive + soirée concert

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Course afterwork de 5 kms (inscription de 10 €)

Soirée concert gratuit Duo P&P, Wazoo, DJ Edition anniversaire 10 ans RUN ! .

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Course la festive + soirée concert Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Haut Val De Sèvre