Course la festive + soirée concert Saint-Maixent-l’École
Course la festive + soirée concert Saint-Maixent-l’École vendredi 29 mai 2026.
Saint-Maixent-l’École
Course la festive + soirée concert
Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Course afterwork de 5 kms (inscription de 10 €)
Soirée concert gratuit Duo P&P, Wazoo, DJ Edition anniversaire 10 ans RUN ! .
Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Course la festive + soirée concert Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Haut Val De Sèvre
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