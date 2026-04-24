Initiation salsa à la Médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École
Initiation salsa à la Médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École samedi 16 mai 2026.
Saint-Maixent-l’École
Initiation salsa à la Médiathèque Aqua-Libris
Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Direction Cuba ! Venez essayer la salsa dans la bonne humeur avec les animateurs de l’association Cuba Que Si de Saint-Maixent-L’École dans le cadre des 10 ans de leur festival Un Día Alegre ! .
En accès libre.
Tout-public. .
Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheques.aqua-libris@cc-hvs.fr
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English : Initiation salsa à la Médiathèque Aqua-Libris
L’événement Initiation salsa à la Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Haut Val De Sèvre
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