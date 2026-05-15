Saint-Maixent-l’École

Course l’aventurière + soirée concert

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

De 10h00 à 12h00, Animations obstacles pour les enfants (inscription 4 €)

À partir de 16h, course à obstacles de 10 kms (inscription à partir de 26 €)

À 19h30, soirée concert, groupe Starlight et DJ. .

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Course l’aventurière + soirée concert Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Haut Val De Sèvre