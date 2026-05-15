Course l’aventurière + soirée concert Saint-Maixent-l’École
Course l’aventurière + soirée concert Saint-Maixent-l’École samedi 30 mai 2026.
Saint-Maixent-l’École
Course l’aventurière + soirée concert
Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
De 10h00 à 12h00, Animations obstacles pour les enfants (inscription 4 €)
À partir de 16h, course à obstacles de 10 kms (inscription à partir de 26 €)
À 19h30, soirée concert, groupe Starlight et DJ. .
Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Course l’aventurière + soirée concert Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres)
- Loto- APE Wilson Découvertes Saint-Maixent-l’École 15 mai 2026
- Initiation salsa à la Médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École 16 mai 2026
- Place des Familles fabrique à bonbons Saint-Maixent-l’École 16 mai 2026
- Mai à Vélo Village Vélo Saint-Maixent-l’École 16 mai 2026
- Place des Familles graff sur vinyle Saint-Maixent-l’École 16 mai 2026