Mai à Vélo Village Vélo Saint-Maixent-l’École
Mai à Vélo Village Vélo Saint-Maixent-l’École samedi 16 mai 2026.
Saint-Maixent-l’École
Mai à Vélo Village Vélo
Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Au programme
– Essai de vélo à assistance électrique et de vélo spécial transport d’enfants
– Echanges et conseils comment faire du vélo avec des enfants
A l’occasion du mois de la parentalité Place des familles .
Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 36 68 mobilite@cc-hvs.fr
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English : Mai à Vélo Village Vélo
L’événement Mai à Vélo Village Vélo Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre
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