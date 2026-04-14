Saint-Maixent-l’École

Mai à Vélo Village Vélo

Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Au programme

– Essai de vélo à assistance électrique et de vélo spécial transport d’enfants

– Echanges et conseils comment faire du vélo avec des enfants

A l’occasion du mois de la parentalité Place des familles .

Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 36 68 mobilite@cc-hvs.fr

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English : Mai à Vélo Village Vélo

L’événement Mai à Vélo Village Vélo Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre