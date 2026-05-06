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Cinéma Espace Agapit La guerre des prix Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace Agapit La guerre des prix Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace Agapit La guerre des prix Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École lundi 1 juin 2026.

Lieu : Place Denfert-Rochereau

Adresse : Espace Agapit

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Cinéma Espace Agapit La guerre des prix

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 20:30:00
fin : 2026-06-01

Date(s) :
2026-06-01

De Anthony Dechaux
Avec Ana Girardot, Olivier Gourmet, Julien Frison

Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché en province, se voit propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d’y défendre la filière bio et locale. Alors qu’elle fait équipe avec un négociateur aux méthodes redoutables, Audrey va devoir se battre pour faire exister ses convictions au sein d’un système impitoyable.   .

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65  acsmdusaintmaixentais@gmail.com

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English : Cinéma Espace Agapit La guerre des prix

L’événement Cinéma Espace Agapit La guerre des prix Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Haut Val De Sèvre

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