Cinéma Espace Agapit La guerre des prix Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace Agapit La guerre des prix Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École lundi 1 juin 2026.
Saint-Maixent-l’École
Cinéma Espace Agapit La guerre des prix
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 20:30:00
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
De Anthony Dechaux
Avec Ana Girardot, Olivier Gourmet, Julien Frison
Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché en province, se voit propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d’y défendre la filière bio et locale. Alors qu’elle fait équipe avec un négociateur aux méthodes redoutables, Audrey va devoir se battre pour faire exister ses convictions au sein d’un système impitoyable. .
Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 24 13 65 acsmdusaintmaixentais@gmail.com
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English : Cinéma Espace Agapit La guerre des prix
L’événement Cinéma Espace Agapit La guerre des prix Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Haut Val De Sèvre
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