Atelier d’illustration avec Aurélia Fronty Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École
Atelier d’illustration avec Aurélia Fronty Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École samedi 23 mai 2026.
Atelier d’illustration avec Aurélia Fronty
Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Rencontrez Aurélia Fronty et expérimentez ses techniques de créations artistiques.
A partir de 7 ans
Sur inscription au 05 49 16 58 75 .
Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’illustration avec Aurélia Fronty
L’événement Atelier d’illustration avec Aurélia Fronty Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Haut Val De Sèvre