Atelier d’illustration avec Aurélia Fronty Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École

Atelier d’illustration avec Aurélia Fronty

Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Rencontrez Aurélia Fronty et expérimentez ses techniques de créations artistiques.

A partir de 7 ans

Sur inscription au 05 49 16 58 75 .

Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

