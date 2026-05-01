Saint-Maixent-l’École

Atelier Créatif Autour des perles

Rue Chalon Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Atelier créatif autour des perles, pour les enfants ! Spécial Fête des mères !

Avec Les ateliers Vimagic et Gourmet and coffee

Gratuit, inscriptions au 06.44.70.92.18 .

Rue Chalon Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 70 92 18

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English : Atelier Créatif Autour des perles

L’événement Atelier Créatif Autour des perles Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Haut Val De Sèvre