Atelier Créatif Autour des perles Saint-Maixent-l’École
Atelier Créatif Autour des perles Saint-Maixent-l’École samedi 30 mai 2026.
Saint-Maixent-l’École
Atelier Créatif Autour des perles
Rue Chalon Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Atelier créatif autour des perles, pour les enfants ! Spécial Fête des mères !
Avec Les ateliers Vimagic et Gourmet and coffee
Gratuit, inscriptions au 06.44.70.92.18 .
Rue Chalon Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 70 92 18
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English : Atelier Créatif Autour des perles
L’événement Atelier Créatif Autour des perles Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Haut Val De Sèvre
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