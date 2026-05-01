Place des Familles jouez en famille! Saint-Maixent-l’École
Place des Familles jouez en famille! Saint-Maixent-l’École samedi 16 mai 2026.
Saint-Maixent-l’École
Place des Familles jouez en famille!
Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier jouez en famille. Un moment fun autour de jeux de société pour tous les âges et toutes les envies. Rires, défis et bonne humeur garantis! .
Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
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English : Place des Familles jouez en famille!
L’événement Place des Familles jouez en famille! Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre
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