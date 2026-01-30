Ciné-Zik à la Médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Ciné-Zik à la Médiathèque Aqua-Libris

Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Venez (re)découvrir les plus grandes musiques du cinéma interprétées par les élèves des écoles de musique du territoire.

Tout public

Accès libre .

