Ciné-Zik à la Médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Ciné-Zik à la Médiathèque Aqua-Libris
Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres
Début : 2026-05-12
2026-05-12
Venez (re)découvrir les plus grandes musiques du cinéma interprétées par les élèves des écoles de musique du territoire.
Tout public
Accès libre .
Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheques.aqua-libris@cc-hvs.fr
English : Ciné-Zik à la Médiathèque Aqua-Libris
