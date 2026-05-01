Percussions africaines Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École
Percussions africaines Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École samedi 9 mai 2026.
Saint-Maixent-l’École
Percussions africaines
Hôtel Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 13:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Atelier mensuel de percussions pour découvrir les rythmes traditionnels d’Afrique de l’Ouest au djembe et douns (possibilité de venir régulièrement ou ponctuellement). .
Hôtel Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 09 90 95 assodaalila@gmail.com
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English : Percussions africaines
L’événement Percussions africaines Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Haut Val De Sèvre
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