Café des Langues Salle Rabelais Saint-Maixent-l’École
Café des Langues Salle Rabelais Saint-Maixent-l’École jeudi 7 mai 2026.
Saint-Maixent-l’École
Café des Langues
Salle Rabelais Rue Rabelais Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07 22:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Le Café Des Langues vous propose de venir pratiquer dans un cadre convivial votre italien, espagnol, anglais allemand, patois et français, langue étrangère, le premier vendredi de chaque mois. .
Salle Rabelais Rue Rabelais Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine jumelagessaintmaix@gmail.com
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English : Café des Langues
L’événement Café des Langues Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre
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