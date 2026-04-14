Café des Langues Salle Rabelais Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Café des Langues

Salle Rabelais Rue Rabelais Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Le Café Des Langues vous propose de venir pratiquer dans un cadre convivial votre italien, espagnol, anglais allemand, patois et français, langue étrangère, le premier vendredi de chaque mois. .

Salle Rabelais Rue Rabelais Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine jumelagessaintmaix@gmail.com

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English : Café des Langues

L’événement Café des Langues Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre