Les Polis Sont Acoustiques Nouveau Spectacle Chanson Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres

2026-04-30

2026-04-30

2026-04-30

Après avoir fêter leur 30 ans de carrière, les Polis sont Acoustiques reviennent avec un nouveau spectacle.

Le trio Mélusin détourne subtilement des morceaux de la chanson française avec un regard critique à souhait, cocasse et moqueur mais résolument optimiste. Les Polis, c’est un subtil combo de réveilleurs de conscience, d’illuminateurs de bonheur, d’agitateurs de zygomatiques, et d’étinceleurs de gambettes.

Sylvain Braconnier chant, washboard, batterie, harmonica, kazoo.

Alex Gautron guitares, cajon, choeurs.

Vincent Braconnier contrebasse, basse, choeurs.

En coréalisation avec l’OARA

lespolissontacoustiques.com

Tarifs plein 14 €, réduit 12 €, spécial 8 €, gratuit de 18 ans .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

