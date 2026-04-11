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Vide-grenier La Fête des allées Saint-Maixent-l’École

Vide-grenier La Fête des allées Saint-Maixent-l’École

Vide-grenier La Fête des allées Saint-Maixent-l’École vendredi 1 mai 2026.

Adresse : place denfert rochereau

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Vide-grenier La Fête des allées

place denfert rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Que ce soit pour dénicher des trésors ou pour flâner, rendez-vous le vendredi 1er mai 2026 pour le vide-grenier La Fête des Allées sur la place Denfert-Rochereau.

Buvette et restauration sur place.
3€/m linéaire

Réservations et renseignements 07.81.92.54.92

Organisé par l’association des RIFE (organisateurs du Festival des Enfants du Monde)   .

place denfert rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 92 54 92  contact@rife.asso.fr

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English : Vide-grenier La Fête des allées

L’événement Vide-grenier La Fête des allées Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Haut Val De Sèvre

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