Atelier créatif à la manière d’Aurélia Fronty Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École
Atelier créatif à la manière d’Aurélia Fronty Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École mercredi 29 avril 2026.
Atelier créatif à la manière d’Aurélia Fronty
Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
L’atelier commence par un repérage de couleurs au parc Hélène Guyonnet puis se poursuit à la médiathèque pour la création d’un paysage sur papier.
Pour parents et enfants à partir de 6 ans
Sur inscription au 05 49 16 58 75 .
Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif à la manière d’Aurélia Fronty
L’événement Atelier créatif à la manière d’Aurélia Fronty Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Haut Val De Sèvre