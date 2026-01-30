Atelier créatif à la manière d’Aurélia Fronty Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École

Atelier créatif à la manière d’Aurélia Fronty

Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres

2026-04-29

2026-04-29

2026-04-29

L’atelier commence par un repérage de couleurs au parc Hélène Guyonnet puis se poursuit à la médiathèque pour la création d’un paysage sur papier.

Pour parents et enfants à partir de 6 ans

Sur inscription au 05 49 16 58 75 .

Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

