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Mai à Vélo Balade Les Rayonnantes Saint-Maixent-l’École

Mai à Vélo Balade Les Rayonnantes Saint-Maixent-l’École

Mai à Vélo Balade Les Rayonnantes Saint-Maixent-l’École mercredi 6 mai 2026.

Adresse : Parc de la Mairie

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Mai à Vélo Balade Les Rayonnantes

Parc de la Mairie Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 16:30:00

Date(s) :
2026-05-06

Une balade entre femmes de 16 à 99 ans à vélo. Petit goûter au retour.

Sur inscription au 06 46 78 60 97 ou nathalie.raynaud@cif-sp.org

Avec CIF-SP et La Croisée des Villages   .

Parc de la Mairie Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 78 60 97  nathalie.raynaud@cif-sp.org

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English : Mai à Vélo Balade Les Rayonnantes

L’événement Mai à Vélo Balade Les Rayonnantes Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre

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