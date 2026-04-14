Saint-Maixent-l’École

Mai à Vélo Balade Les Rayonnantes

Parc de la Mairie Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06 16:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Une balade entre femmes de 16 à 99 ans à vélo. Petit goûter au retour.

Sur inscription au 06 46 78 60 97 ou nathalie.raynaud@cif-sp.org

Avec CIF-SP et La Croisée des Villages .

Parc de la Mairie Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 78 60 97 nathalie.raynaud@cif-sp.org

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English : Mai à Vélo Balade Les Rayonnantes

L’événement Mai à Vélo Balade Les Rayonnantes Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre