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Initiation danse africaine Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École

Initiation danse africaine Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École

Initiation danse africaine Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École samedi 9 mai 2026.

Lieu : Hôtel Balizy

Adresse : 19 Rue Denfert Rochereau

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Initiation danse africaine

Hôtel Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09 15:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Pour découvrir la danse africaine, rien de mieux que d’essayer dans une bonne ambiance ! Pour les débutants, ado-adulte.   .

Hôtel Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 09 90 95  assodaalila@gmail.com

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English : Initiation danse africaine

L’événement Initiation danse africaine Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Haut Val De Sèvre

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