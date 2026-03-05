Loto- APE Wilson Découvertes Saint-Maixent-l’École
Loto- APE Wilson Découvertes Saint-Maixent-l’École vendredi 15 mai 2026.
Loto- APE Wilson Découvertes
hall denfert Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
2026-05-15
Loto ouvert à tous et animé par Jamy anim
Salle Denfert dès 20h, ouverture des portes à 18h30.
Buvette-restauration sur place et de très nombreux lots à gagner. .
hall denfert Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 66 56 18 apewilsondecouvertes@gmail.com
