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CONCERT GRATUIT MUSIQUE AFRICAINE Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École

CONCERT GRATUIT MUSIQUE AFRICAINE Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École

CONCERT GRATUIT MUSIQUE AFRICAINE Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Hôtel Balizy

Adresse : 19 Rue Denfert Rochereau

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Maixent-l’École

CONCERT GRATUIT MUSIQUE AFRICAINE

Hôtel Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:30:00
fin : 2026-05-08 00:00:00

Date(s) :
2026-05-08

L’association Daalila est heureuse de vous inviter à sa grande soirée LE BAL DE DAALILA dans le cadre de deux jours de stages dédiés à la danse et aux percussions africaines.

Ouvert à tous dans le Jardin de l’hôtel Balizy, venez gouter et vous ambiancer aux saveurs et rythmes africains

=> A Partir de 18h30 Jardin de l’Hôtel Balizy
Apéro + Restauration Africaine avec l’association Bia Bia

=>19h30 Concert gratuit avec le groupe BALA FOLY musique mandinque   .

Hôtel Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 09 90 95  assodaalila@gmail.com

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English : CONCERT GRATUIT MUSIQUE AFRICAINE

L’événement CONCERT GRATUIT MUSIQUE AFRICAINE Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Haut Val De Sèvre

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